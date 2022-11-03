Казахстанцам предложат новые условия покупки арендного жилья

Появятся новые условия покупки арендуемого жилья. Для очередников на аренду с правом выкупа предлагаются такие условия, как отсутствие первоначального взноса и ставка 3,1% от арендной платы. Из них 2% на текущий или капитальный ремонт. Очередникам предлагается аренда с правом выкупа до 20 лет, где ежемесячный платеж в среднем составляет 70-80 тыс. тенге. Или, в зависимости от финансовых возможностей, предлагается арендное жилье без права выкупа. Среднемесячная выплата составит 10-15 тысяч тенге. Если лицо, стоящее в очереди, не может подтвердить свою платежеспособность, то ему предоставляется право привлекать субзаемщиков или вносить гарантийный взнос. «Казахстанская жилищная компания» планирует приобрести квартиры у частных застройщиков, стоимость и объем финансирования пока не определены. Также в программе участвуют социально уязвимые категории, стоящие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. На 22 октября по программе субсидирования аренды принято более 35 тыс заявок. Около 8, 5 тысяч — одобрено. Выплату назначили почти по 2 тыс заявкам.