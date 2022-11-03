Директор Жамбылского лесхоза попался на взятке

Во взяточничестве обвинили директора Жамбылского лесхоза. Суд признал его вину. Сотрудника уволили и назначили штраф. Об этом случае антикоррупционная служба рассказывает сотрудникам Жамбылского лесхоза и профильного управления.

ДАМИР ХАБИБУЛИН, руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— 24 мая 2022 года Трифонов А.А., являющийся жителем Костанайской области и занимающейся заготовкой и реализацией древесины, обратился к директору Жамбылского лесхоза Исимбаеву Е.А. с просьбой дать разрешение на выписку деляны для заготовки топливной древесины (березы, осины) в объёме 100 м3, для дальнейшей её реализации населению.

Директор Жамбылского лесхоза Исимбаев костанайцу сначала отказал, пока тот не предложил деньги. За скромное вознаграждение с Трифоновым заключили договор. Ему предоставили в Чернолесском лесничестве 100 кубометров древесины, которые костанаец теперь уже официально по документам может вырубить и продать населению на дрова. Сделку с совестью директор лесхоза Исимбаев оценил в 15 тысяч тенге.

ДАМИР ХАБИБУЛИН, руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— 1 ноября т.г. постановлением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда Исимбаеву Е.К. по части 1 статьи 366 УК назначено наказание в виде штрафа, в размере 25-кратного размера суммы взятки и Трифонову А.А. по части 1 статьи 367 УК назначено наказание в виде штрафа, в размере 15-кратного размера суммы взятки.

Директор лесхоза получил штраф 375 тысяч тенге, а костанаец 225 тысяч. Кроме того, им закрыта дорога на госслужбу, нельзя занимать должности и в квазигоссекторе. Антикоррупционная служба выдала ряд рекомендаций профильному управлению, чтобы впредь таких случаев не было. Руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования должен взять их на вооружение.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— В каждом государственном лесном учреждении имеется информационный стенд, где порядок отпуска расписан. Указаны телефоны нашего управления, специалистов, телефон доверия антикоррупционной службы, по которым потребитель может обратиться.

Рекомендовано внести новую госуслугу, регламентирующую процедуру отпуска и объем древесины физическим лицам. А на официальном интернет-ресурсе управления следует размещать сведения о стоимости древесины, в том числе топливной, сроках приема заявок, наличии и реализованных объемах. С начала года антикоррупционная служба внесла 39 представлений по окоченным уголовным делам. 35 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.