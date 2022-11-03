4 ноября состоится съезд НПП «Атамекен»

Новости МТРК

14:40 3 Ноября 2022

 

4 ноября состоится съезд Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». На собрании в столице обсудят вопросы создания региональных палат Абайской, Жетысуской, Улытауской областей, определят количественный состав региональных советов, а также городов республиканского значения и столицы. Речь также пойдет о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Президиума палаты и избрании новых членов, утверждении срока полномочий Правления НПП. Будут затронуты и другие темы, такие как утверждение годового отчета ревизионной комиссии. Североказахстанскую делегацию на съезде представят 15 человек.


Анастасия Кузнецова

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