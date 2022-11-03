170,5 млрд тенге направлено на развитие бизнес-сферы в этом году в Казахстане

Новости МТРК

14:35 3 Ноября 2022

 

Государственную помощь в стране в основном получают торговля и недвижимость. В рамках программы «Экономика простых вещей» государство выделяет деньги для предпринимателей на субсидирование кредитов, а также на гарантирование займов. В этом году направлено 170,5 млрд тенге. Это на 46% больше, чем в прошлом году. На 1 октября субсидировано 12 тыс проектов на кредитный портфель в объеме 630 млрд тенге, гарантировано 11,8 тыс проектов на сумму более 200 млрд тенге. Финансовой поддержкой в основном пользовалась торговая сторона. То есть более 4 тысяч проектов на 44,6 млрд тенге. Далее следуют транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство. В следующем году на поддержку сферы бизнеса планируется выделить 172,5 млрд тенге.


Диана Салихова

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