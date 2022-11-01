С начала 2022 года ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 4,7 млрд тенге

Новости МТРК

14:24 1 Ноября 2022

 

С начала текущего года заведено 118 уголовных дел в отношении 36 финансовых пирамид, из них пять являются международными. По направленным в суд 20 делам пять человек осуждены к реальным срокам лишения свободы. Количество пострадавших по оконченным уголовным делам составило 1 256 человек. При этом, по предварительным подсчетам МВД, общее количество пострадавших в 2022 году составляет более 4 тысяч казахстанцев. Между тем в прошлом году было зарегистрировано 32 уголовных дела по 22 финансовым пирамидам. Всего в создании десяти финпирамид обвиняются 13 человек, из которых восемь уже осуждены. Напомним, что в 2021 году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге.


Дарья Пышмынцева

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