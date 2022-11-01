Пожар едва не унёс жизни двух североказахстанцев

Новости МТРК

17:12 1 Ноября 2022

 

Пожар едва не унёс жизни двух североказахстанцев. Возгорание произошло в частном доме в селе Байтерек района М.Жумабаева. Первыми на место происшествия прибыли участковые инспекторы Азамат Тамашов и Азамат Баймусинов. Войдя в задымлённое помещение, полицейские обнаружили на кухне сельчанина и вынесли его наружу. Но, хозяин дома всё ещё оставался внутри. Несколько раз они возвращались в горящий дом, пока не нашли мужчину. Над ним уже горел потолок. Участковые успели его спасти. Мужчины не пострадали.


Айгерим Хамзина

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