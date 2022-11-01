К. Аксакалов: «Качество жизни на селе необходимо повышать»

В рамках рабочей поездки в район им. Габита Мусрепова аким области Кумар Аксакалов посетил село Ковыльное. Жизнь здесь кипит. Всё благодаря ТОО «Акселеу». Особое внимание хозяйство уделяет развитию животноводства. В посёлке есть комплекс, рассчитанный на 700 голов крупного рогатого скота. Товарищество выращивает герефордских бурёнок мясного направления. Сейчас их здесь более 540 голов. По словам директора предприятия Серика Малаева, каждый год ТОО реализует до 150 голов по приемлемым ценам.

СЕРИК МАЛАЕВ, директор ТОО «Акселеу», район им. Г. Мусрепова:

— «Средний вес годовалого бычка в пределах 400-450 кг. Реализуем бычков мы по всему Казахстану. Цена за кг одного живого бычка составляет 1500 тенге, а тёлочек — 1200 тенге».

На развитие нужного направления для СК предприятие в 2020-м году получило почти 10 млн тенге субсидий. На ферме работают 8 человек. Средняя заработная плата составляет 220 тысяч тенге. Активно здесь развивают и растениеводство. На площади 15,5 тысяч гектаров в ТОО «Акселеу» выращивают зерновые и зернобобовые культуры. Каждый год собирают хороший урожай. Например, в текущем урожайность составила 16 центнеров с гектара. Всё отправляют на механизированный ток с объемом хранения до 12 тысяч тонн. Современный комплекс в хозяйстве открыли 7 лет назад, потратили на эти цели почти 640 млн тенге.

ЛЮФТ063 « — Производительность хорошая. Мы полностью обеспечиваем очистку.

— Зерно на площадку вываливаться не должно. Зерно пришло с поля. Должна стоять высокая производительная машина, должна быть большая яма. — У нас 50 тонная яма есть. — Значит, сразу на очистку. Оперативно должен вычистить. … чтобы не выбрасывать на площадку. Это дополнительные расходы. Раз такая техника стоит, должно работать всё автоматически».

Производство полностью автоматизировано и оснащено цифровыми технологиями, что позволяет повышать качество работы на новый уровень. Между тем, начали в этом году возводить в Ковыльном цех по переработке круп. Стоимость проекта — 150 млн тенге. В эксплуатацию его введут на следующий год. Трудоустроят 5 человк, средняя заработная плата которых составит 200 тысяч тенге. Продукцию планируют реализовывать на отечественном и зарубежном рынках.

НУРЛАН МАЛАЕВ, заместитель директора ТОО «Акселеу», район им. Г. Мусрепова:

— «Будет 60% продовольственного выхода. Остальное мы рассматриваем, это уже чисто белок. Здесь мы поставим гранулятор и будем гранулировать добавки».

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

048 0,05: «Проект перспективный. Чечевицу мы знаем, как выращивать. В качестве сырья мы отправляем её зарубеж. Опыта по переработке чечевицы не так много, поэтому этот цех должен работать».

Численность населения в Ковыльном — 388 человек. Ежегодно для них здесь создают комфортные условия для жизни. В 2018-м году построили центральную котельную. Сегодня к ней подключены 67 объектов. Стоимость тарифа за один квадратный метр составляет 200 тенге. В среднем за тепло сельчане платят 10 — 15 тысяч тенге в месяц. Топят исключительно льняной соломой. На реализацию проекта направили более 76,5 млн тенге.

СЕРИК МАЛАЕВ, директор ТОО «Акселеу», район им. Г. Мусрепова:

— «Котёл греет воду через коагулятор. Это первый цикл. Второй цикл — вода циркулирует через теплообменник. И третий цикл — вода идёт к населению. Передача воды идёт только через теплообменник. Удобно работает. Какую температуру поставил, такую и поддерживает. Никаких проблем нет. Всё экологически чисто, пыли и грязи нет. Солома полностью сгорает».

Качество жизни на селе необходимо повышать. Это вопрос первой необходимости. Глава региона встретился с сельчанами, где выслушал ряд волнующих проблем. Сегодня остро стоит вопрос качества оказания медицинских услуг. В частности, не хватает карет скорой помощи.

ДАНИЯР ГАББАСОВ, житель с. Ковыльного, район им. Г.Мусрепова

— «Она постоянно где-то ездит, а нам как быть? Уже всех обзванивал, приехали на легковой машине. Экстренно увезли, я ничего не говорю. Но, это сколько мне надо было обзвонить?! В Новоишимское едешь, у меня средний сын болеет астмой, аллергией, и нас постоянно отправляют в Петропавловск. А здесь тогда для чего? Нам до Петропавловска очень далеко.»

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО

— «Здесь на уровне педиатрического отделения экстренно оказывается помощь. Дети находятся на лечении в многопрофильном пульмонологическом отделении, где занимаются ими специалисты, специализирующиеся на заболеваниях лёгочной системы».

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Понятно, всех больных, кто нуждается в медпомощи, нет необходимости вести в Петропавловск, когда не хватает мощностей. Мы поэтому открываем в Новоишимском межрегиональную больницу. Она должна обслуживать ряд районов».

После Кумар Аксакалов побывал в селе Ставрополке. Недавно здесь провели капитальный ремонт школы. Отремонтировали крышу, систему отопления, пол, заменили окна, двери и многое другое. На всё это потратили почти 130 млн тенге. Всего учатся здесь больше ста детей.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

011 0,17: «Мы просили не просто покрасить и побелить, а вложить душу.

0,44: Класс оформили. Это хорошо. Раньше же они были все белые. Сейчас же, чем больше цветов, веселее, тем самым знания лучше усваиваются. Поэтому мы сразу говорили, чтобы классы были покрасивее, школы поярче».

Особое внимание в селе — благоустройству и досугу населения. В Ставрополке открыли фитнес-центр, а скоро появится система водоснабжения. На неё направили 724 млн тенге.

КАЛДАСБАЙ БАЗАРОВ, представитель ТОО «Life Story Invest»

— «Работу начали в августе. На сегодня мы проложили внутрипоселковый водопровод протяженностью 14 километров. Проложено 5,5 км магистралей. Сейчас ведём работы на насосной станции. Большую часть работ планируем завершить в этом году, в эксплуатацию сдадим в следующем году».

Встретился аким области с сельчанами. Сегодня многих волнует плохое состояние дороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск». Кумар Аксакалов в курсе проблемы и заверил, что её решат в скором времени. Ряд объектов первый руководитель области посетил и в селе Новоишимском. Здесь идёт строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на 1400 мест. В центральной районной больнице провели капитальный ремонт терапевтического и родильного отделений. Потратили 113 млн тенге.

АНАРГУЛЬ БУЛАТОВА, заместитель главного врача центральной больницы района им. Г.Мусрепова

— «Полностью заменили двери и окна. Провели внутреннюю отделку и перепланировку палат».

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО

— «Родильный зал приведён в соответствие с соблюдением всех санитарных норм. Отделение запустили недавно и приступили к работе».

За 10 месяцев здесь приняли 220 родов. По сравнению с прошлым годом, идёт значительное снижение. Между тем, приобрели здесь компьютерный томограф.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Очень важно, чтобы люди не ездили в Петропавловск для проведения КТ, а получали её здесь. В рамках открытия межрегиональных больниц эта работа проводится. В Тайыншинском районе КТ аппарат установили, который позволяет людям 4-х районов получать услуги. Теперь открыли здесь для жителей районов Шал акына и Тимирязевского. Через месяц мы должны запустить работу. Таким образом, всё больше сложной и новой аппаратуры будет приходит в районы. В исключительном случае население будет выезжать в областной центр».

В скором времени здесь планируют приобрести видеоэндоскопический комплекс.