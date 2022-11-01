Вопрос водоснабжения СКО обсудили на заседании областного акимата

В регионе доступ к качественной питьевой воде имеют около 92% жителей. В эту статистику входят жители городов, райцентров и сёл. Проблемы с живительной влагой есть в 226 населенных пунктах, в которых живут почти 46 тысяч человек. Что касается централизованного водоснабжения, то в области оно есть в 409 сёлах. Суммарно в них проживают 240,5 тысяч человек. В 289 населенных пунктах есть разводящие сети.

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В 2021 году на развитие системы водоснабжения и водоотведения направлено было 10,3 млрд тг. 1:47 Было уложено 174 км трубопровода, работами были охвачены 49 населенных пунктов области с населением 48 тысяч человек. 2:15 В текущем году на водоснабжение и водоотведение области направлено 12,3 млрд тенге.

Эти деньги позволили сдвинуть с мёртвой точки проблемы с водой в 55 населенных пунктах. В них в этом году начались строительство и реконструкция объектов водоснабжения. До конца года воду проведут в 10 сёл. Ещё в 33-х эти работы завершат в следующем году. Кроме того…

КАНАТ АСКАРОВ, директор филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ:

— Завершен проект реконструкции Соколовского группового водовода первой очереди. Завершен проект реконструкции Пресновского группового водовода второй очереди. В некоторых населенных пунктах введены в эксплуатацию напорно-регулирующие сооружения, а также разводящие сети. Несмотря на проводимые реконструкции и капитальные ремонты, замене подлежит еще более тысячи километров магистрального водопровода 1962-го года, из 3 тысяч.

И это не единственный проблемный вопрос, который на заседании акимата поднял Канат Аскаров. Он рассказал об имеющейся дебиторской задолженности районов перед филиалом «Есиль су». На сегодня она перевалила за 63 млн тенге. Самый большой долг у Мамлютского и Аккайынского районов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нужно искать варианты, как погашать задолженность. 00:48 Это ваша зона ответственности, как акимов районов.

Это было не единственное замечание, которое прозвучало со стороны главы региона в адрес акимов районов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В селе Якорь завершаются работы. 500 млн тенге выделено для строительства сетей водоснабжения. Акиматом до сих пор не проведена соответствующая работа по определению балансодержателя, и кто будет заниматься обслуживанием и соответствующим ремонтом. Во всех селах, где есть водопровод, где есть базовые сельхозпредприятия, а они практически везде есть, водопроводом должен заниматься сельхозтоваропроизводитель.

Они же, отметил Кумар Аксакалов, должны помогать сельчанам заводить воду в дома. За три года 1700 человек получили такую помощь от сельхозтоваропроизводителей.