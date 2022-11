6 человек с начала отопительного сезона отравились угарным газом

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

За 10 месяцев в области произошло 563 пожара. Огонь унёс жизни более 30 человек. С начала отопительного сезона огнеборцы выезжали на вызовы североказахстанцев 30 раз. Причины возгораний — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадали 6 человек.

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Нужно постоянно следить за приборами отопления, чтобы они всегда были исправны. Ни в коем случае нельзя доверять присмотр и обслуживание печей детям.1.39 Зола должна ликвидироваться на специальное место, безопасное. Ни в коем случае нельзя подсыпать заваленки, подсыпать под какие-то строения, чердаки. Также нельзя оставлять в доме золу, выбранную в определенной емкости. Даже если зола находится в ведре, может загореться пол и произойти отравление угарным газом от самого шлака.

Нельзя преждевременно закрывать задвижку, нужно постоянно очищать дымоходы и не эксплуатировать печь с трещинами. Таковы рекомендации спасателей, чтобы отопительный сезон прошёл безопасно. Но есть и ещё один аспект, на который нужно обратить внимание рыбакам, охотникам и детям в этот сезон. Это безопасность на уже подмёрзших водоёмах.

Кайрат Самаев, заместитель начальника оперативно-спасательного отряда ГУ «СПиАСР»

— Лёд сейчас тонкий. Хотелось бы предупредить жителей СКО, чтобы следили за детьми. Сейчас период каникул. Чтобы дети не выходили на лед. 4.52С берегов растет камыш. В камышах сейчас лед тоньше. 4.54Нельзя выходить на лед в период плохой видимости, 5.10при переходе водоема по льду по переправе переходить и держать расстояние между людьми 4-6 м.

Лед должен быть не тоньше 7 см, чтобы выдержать взрослого человека, если же группу — не тоньше 15 см. Начальник ОЧС Мамлютского района доложил, что за последние 3 года в некупальный период у них погибли 4 человека. Это рыбаки в нетрезвом состоянии без средств индивидуальной защиты.



Анастасия Кузнецова