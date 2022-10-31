Жители городской многоэтажки не хотят платить рассрочку за новый лифт

Это один из трех новых лифтов, который установили в доме по адресу Нурсултана Назарбаева, 158. Его предшественник жильцам многоэтажки прослужил 41 год. Современный лифт вместе с установкой стоил 12 млн 800 тысяч тенге. В этом доме, который в 2021-м году перешел на новую форму управления, а именно на ОСИ, лифт заменили благодаря программе модернизации ЖКХ. Вот только некоторые жильцы этой многоэтажки настаивают на том, что перемены происходили слишком стремительно и без должного разъяснения всех нюансов со стороны председателя их ОСИ.

НАТАЛЬЯ ЛУКЬЯНЧИКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Нам не сказали, что мы будем с первого этажа платить, по квадратуре платить. Мы попросили документы, почем закупались лифты, и документы на смету, нам их не предоставили. 3:04 Мы хотели узнать, откуда эти лифты. Лифты эти намного хуже, чем наши. Они уже между прочим два раза застревали через месяц. В документах написано, что у нас было на собрании 73 человека. 70 — «за», 3 — «против». Да не было у нас никогда такого, 73 человека у нас сроду никогда не выходят. 1:18 Просто ходили и говорили, что будет замена лифта. Спрашивали, «против» ли мы. А у нас практически все пенсионеры и инвалиды на первых трех этажах. «Не против» и «не против», люди подписывались.

После поквартирного обхода и заполнения специальных опросников недовольные жильцы изменили своё мнение и выступили против замены лифтов, но повлиять на положение вещей уже не смогли. По словам отдельных жителей многоэтажки, проживающих на нижних этажах, председатель их ОСИ вносила корректировки в документы, исходя из личных соображений. Возмущенные связывают это с тем, что она живет на 8-м этаже.

ТАТЬЯНА ГОРБАЧЁВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы должны платить, но на втором, на третьем он не останавливается. Он идет с первого и до четвертого этажа, где останавливается. Мы должны будем платить баснословную сумму в течение 15 лет за то, чем мы не пользуемся. Когда были на приеме у акима городского, он нам сказал, что мы вступили в ОСИ, что каждый из нас имеет право голоса и надо считаться с желанием каждого. Этого не было, за нас все решили.

Жильцы жалуются и на то, что не смогли выбрать подрядчика, который выполнял работы по замену лифтов. У председателя ОСИ этого дома свое мнение на счет происходящего. Вера Суслова настаивает, что все делала по букве закона и не принимала никаких решений единолично.

ВЕРА СУСЛОВА, председатель ОСИ «СКО Мира,158»:

— Есть жилищная служба, которая занимается этим, которая проводит тендеры и определяет подрядчиков. Нам предложили подрядчика, мы согласились.00:04 Лифты, крыши, лестничные марши — это все общее имущество дома. Мы рассматривали на совете дома, на собрании и, когда делали обход письменный, всё это учитывалось и решалось, в конце концов, из того, что это общее имущество дома.

Инициативная группа многоэтажки была в различных инстанциях. Жильцы, которые в нее вошли, обращались за помощью и к председателю ассоциации КСК г.Петропавловска Сергею Худякову, чтобы понять, на чей стороне закон.

СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ, председатель ассоциации КСК г.Петропавловска:

— Ситуация, в принципе, несложная, но её запутали те люди, которые не довольны ответами со ссылкой на законы. Вот если смотреть именно с точки зрения закона о жилищных отношениях, то лифт является общим имуществом. 1:15 Ремонт лифта оплачивается всеми собственниками, вне зависимости от этажности пропорционально площади собственной квартиры. 1:38 Владелец трех или четырехкомнатной квартиры будет платить сумму большую, чем владелец однокомнатной квартиры. Независимо от того, сколько людей проживают в каждой из этих квартир.

Напомню, программа модернизации ЖКХ предполагает рассрочку сроком на 15 лет под 0,01%. Инициативная группа многоэтажки сейчас консультируется с юристом. Ее члены готовы отстаивать свои права в суде.