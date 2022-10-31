Реализация программы «Экономика простых вещей» в 2023 год

172,5 млрд тенге. По информации министерства национальной экономики, такую сумму из республиканского бюджета предусмотрят для субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам банков для предпринимателей в 2023 году в рамках программы «Экономика простых вещей». Речь идет о бизнесменах, которые реализуют свои проекты в приоритетных секторах экономики. Предполагается, что поддержку смогут получить больше 26 тысяч новых проектов. В профильном министерстве уточнили, что субсидирование ставки вознаграждения по кредитам осуществляется на сумму до 3 млрд тенге для одного предпринимателя под 6% годовых. В рамках ЭПВ также осуществляется субсидирование части ставки вознаграждения до 7% для конечного заемщика сроком на 5 лет, при этом сумма кредита не ограничена. Также предоставляется частичное гарантирование по кредитам с суммой до 1 млрд тенге. Согласно данным министерства национальной экономики, также субсидии выдаются государственными органами на развитие отраслей и на социальную поддержку.