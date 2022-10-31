Полицейские изъяли у жителя Петропавловска нарезное оружие

Новости МТРК

17:05 31 Октября 2022

 

Североказахстанские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом оружия. Стражи порядка обнаружили и изъяли у 58-летнего петропавловца незарегистрированное комбинированное двуствольное ружьё «Белка». Меры безопасности горожанин не соблюдал и хранил его за холодильником. С его слов, он нашёл ружьё в лесу. Мужчина занимается охотой и имеет несколько единиц зарегистрированного оружия. Его у петропавловца полицейские тоже изъяли и приостановили действие специального разрешения.


Дарья Пышмынцева

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