Полицейские изъяли у жителя Петропавловска нарезное оружие

Североказахстанские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом оружия. Стражи порядка обнаружили и изъяли у 58-летнего петропавловца незарегистрированное комбинированное двуствольное ружьё «Белка». Меры безопасности горожанин не соблюдал и хранил его за холодильником. С его слов, он нашёл ружьё в лесу. Мужчина занимается охотой и имеет несколько единиц зарегистрированного оружия. Его у петропавловца полицейские тоже изъяли и приостановили действие специального разрешения.