Объём ипотечных кредитов вырос на 28% с начала года

Новости МТРК

14:35 31 Октября 2022

По данным Нацбанка, с начала года ипотечное кредитование выросло на 28,6% и составило 4,2 трлн тенге. Причиной этому послужило увеличение стоимости жилой недвижимости. За 9 месяцев этого года цена первичного жилья выросла на 10,5%, вторичного — на 16% и арендного — почти на 40%. По словам аналитиков, для жителей страны рынок аренды становится всё менее доступным. Например, на среднюю заработную плату казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке или 0,68 — на вторичном рынке.


Алишер Ашимов

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