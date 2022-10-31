Объём ипотечных кредитов вырос на 28% с начала года

По данным Нацбанка, с начала года ипотечное кредитование выросло на 28,6% и составило 4,2 трлн тенге. Причиной этому послужило увеличение стоимости жилой недвижимости. За 9 месяцев этого года цена первичного жилья выросла на 10,5%, вторичного — на 16% и арендного — почти на 40%. По словам аналитиков, для жителей страны рынок аренды становится всё менее доступным. Например, на среднюю заработную плату казахстанец может позволить только 0,76 квадратных метров в новостройке или 0,68 — на вторичном рынке.