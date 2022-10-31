Международный турнир по каратэ прошел в Петропавловске

В Петропавловске прошёл Открытый Международный турнир «Кубок Евразии «SUNKAR» по кёкушинкай каратэ. В двухдневных соревнованиях участвовали спортсмены из 6-ти стран. Петропавловец Аян Тортаев, который является трёхкратным чемпионом Казахстана, призёром кубка Евразии, тоже участвовал в турнире.

АЯН ТОРТАЕВ, участник международного турнира «Кубок Евразии «SUNKAR», г.Петропавловск:

-Моим противником был боец из города Астаны, неплохой боец, показал хороший бой. Я выиграл за счёт своей активности, из-за того, что поддавливал его. Победить на самом деле было сложновато, так как это первый бой, открывать соревнования это морально тяжело. Ощущения хорошие после победы, всегда. Я буду идти дальше, впереди ещё три боя. Постараюсь победить и занять первое место.

В турнире участвовали как юноши, так и девушки. Жанель Габиден приехала на соревнования из Астаны. Обладательница первых мест на чемпионатах мира и Азии к международному турниру готовилась около двух месяцев.

ЖАНЕЛЬ ГАБИДЕН, участница международного турнира «Кубок Евразии «SUNKAR»

-Мой соперник вроде из Уральска, бой проходил хорошо, просто мне надо было лучше подготовиться. На следующем чемпионате Евразии я постараюсь выиграть. Но, бой был хороший, соперник неплохой.

На турнир в Петропавловск приехали каратисты из Кувейта, Беларуссии, Сирии, Узбекистана, России. За награды боролись более полутора тысяч спортсменов.

ТАДЖИМУРАТ НАЙЗАБЕКОВ, президент Всеказахстанской организации кёкушинкай каратэ:

— Международный турнир Кубок Евразии «SUNKAR» проходит в городе Петропавловске. Это 19 год подряд мы проводим. Этот турнир вырос на уровне кубка и мы проводим его каждый год. Уже чередуем между Россией и Казахстаном, то есть один год проводит Россия, один год проводит Казахстан.

Самому юному участнику турнира — 7 лет, самому старшему — 70. По итогам соревнований победителей наградили кубками и медалями.