В СКО нет возможности проводить экспертизу синтетических препаратов

Психоактивные наркотики. Сегодня эта губительная зависимость охватывает молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет. По статистике ещё в 2012-м году к наркотикам приобщались люди в возрасте от 30 до 40 лет. Установить мощный заслон на пути распространения наркотиков среди граждан, особенно — молодежи. Задача, которую поставил глава государства в недавнем Послании. И её исполняют на местах. В управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции действуют по принципу «Предупрежден — значит вооружен». Цель работы — сформировать у молодежи антинаркотический иммунитет.

Иван Терзиди, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Управлением снят видеоподкаст под названием «Наркоман 21 века». В сюжетную основу фильма вложена реальная история молодого человека из нашего города, который поделился горьким опытом употребления наркотиков и тяжелым путем избавления от наркозависимости. Нарезки данного интервью мы решили опубликовать в социальную сеть «Тик — ток», где у нас имеется своя официальная страница.

Также продолжает работу чат в Whatt`sApp 8 707 500 9665, куда входят все председатели ОСИ города. Он позволяет незамедлительно обмениваться информацией и быстро реагировать на факты незаконного оборота наркотиков. В результате проводимой работы регистрация фактов передозировки наркотиками среди несовершеннолетних в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 50%. Полицейские добавляют, работа шла бы эффективней, если появилась возможность проводить экспертизы синтетических препаратов. На что общественники дали своё заключение.

ЛЮФТ

— Предлагаю рассмотреть вопрос. Внести рекомендацию акимату области и казначейства, чтобы рассмотрели источники финансирования.

Полицейские активно сотрудничают с представителями управлений образования и здравоохранения. Этим вопросом занимаются 844 соцпедагога и психолога, а также 76 участковых инспекторов полиции, которые объясняют школьникам опасность приближения к пагубным влечениям.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО

— При Центре методической работы и информационных технологий в сфере образования функционирует служба экстренной психологической помощи, круглосуточный телефон психологической помощи для детей и подростков: 8 800 080 8150, работающий по принципам анонимности, конфиденциальности, бесплатности для абонента, круглосуточно, 24/7. В рамках проекта «BalaQorgau» в организациях образования размещены QR-коды по оказанию бесплатной консультационной помощи родителям и детям по вопросам защиты прав.

За 9 месяцев этого года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлекли 112 человек, в том числе 25 лиц в возрасте от 17 до 23 лет, тогда как за аналогичный период прошлого года задержали всего 7 человек указанного возраста.