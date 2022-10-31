Более 3,5 тыс пенсионеров проживают в Мамлютском районе

Новости МТРК

18:49 31 Октября 2022

В зале — представители областного совета ветеранов и районных делегаций. Для многих это отличная возможность увидеться со своими земляками. С теми,кто когда-то уехал из района в областной центр. Сегодня во Дворце школьников встречали мамлютчан. 75-летний Аманжол Нуртаев всю жизнь прожил в селе Бике. 12 лет назад переехал в город.

АМАНЖОЛ НУРТАЕВ, член областного совета ветеранов:
— «В этом районе я проработал 28 лет. Начинал от инструктора райкомпартии и закончил секретарём районного маслихата. С этой должности я ушёл на пенсию. Нам, пенсионерам, небезразлично социально-экономическое развитие района. Мы за этим следим по телевизору, в печати. В этом году земляки обрадовали нас большим урожаем. Они собрали более 18 ц/га. Есть другие успехи по благоустройству. Мы рады за это».

Большое внимание в районе уделяют одинокопроживающим пенсионерам. В этом направлении активно работает районный совет ветеранов. Людям преклонного возраста оказывают социальную помощь: проводят ремонт в домах, привозят дрова по удешевленной цене.

ТОЛЕГЕН ОМАРОВ, председатель Мамлютского районного совета ветеранов
— «В этом году мы отремонтировали 12 домов одинокопроживающим людям, тем, кому некому помочь. Всё это делается за счёт трудовых коллективов и агроформирований, которые оказывают помощь. Наш государственный лесхоз по удешевлённой цене отпускает дрова на зиму. Их получили 63 человека. Была сельскохозяйственная ярмарка, где было реализовано 70 тонн отходов на 10-20% ниже рыночной стоимости. Такая помощь оказывается не только во время месячника, а повседневно».

Всего в Мамлютском районе проживают более 3,5 тысяч пенсионеров. Такие встречи проходят в Петропавловске традиционно. Организуют их в рамках месячника пожилых людей.


Алишер Ашимов

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