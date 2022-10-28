ВК «Куаныш» стал серебряным призёром Кубка РК

На поле вышли волейболистки «Алтая» и «Куаныша». Игра с первых минут выдалась довольно напряжённой и богатой на красиво забитые мячи. Команды друг другу не уступали. У них серьёзный настрой на победу, но у хозяев есть преимущество — мощная поддержка с трибун. Первый мяч забила местная сборная, но, уже через считанные минуты соперники дали отпор.

На этом они не остановились и оформили еще несколько мячей. Североказахстанские волейболистки предпринимли немало попыток ответить. И это принесло им результат в виде 3-х забитых мячей. Счёт — 7:4.

Соперницы продолжают друг друга атаковать. На табло — 12:4. «Алтай» лидирует на протяжении всей игры, «Куаныш» пытается вырваться вперёд, но, не получается. Итог первого тайма — 1:0, в пользу гостей.

Во второй партии наши волейболистки активизировались и начали стремительно атаковать поле гостей. Но, последние не отступают. На 60-ой минуте счёт составляет 8:6. Зал в напряжении, трибуны забиты, вместе с болельщиками нашу команду поддерживает и глава региона Кумар Аксакалов.

БЛИЦ:

— За «Куаныш» болею. Эта команда мне близка к сердцу.

— Наши выиграют.

Второй тайм завершился со счётом 2:0. Команда «Алтай» продолжает лидировать. Довольно жаркой выдалась третья партия. Североказахстанки собрались и начали успешно реализовывать атаку. На 103-ей минуте счёт 21:24. «Куаныш» подает контрольный мяч и забивает гол. На табло — 2:1.

В последнем сете «Куаныш» попытался сравнять счёт, но соперники исправили ситуацию. Счёт — 3:1. Яркая победа у «Алтая». По словам капитана команды Саны Анаркуловой, к этой победе волейболистки стремились, тем самым отыгрались за прошлую игру.

САНА АНАРКУЛОВА, капитан команды «Алтай», г. Усть-Каменогорск:

— Прекрасно все помнят Чемпионат Азии, который мы играли дома в Семее. У «Алтая» остались здесь незаконченные дела, поэтому мы были рады, когда «Куаныш» взял его к себе домой. Это был ответ, матч-реванш. Мы психологически мы очень сильно готовились, знали, зачем сюда едем.

По итогу финальных игр Кубка РК бронзу забрала команада «Жетысу», второе место — у ВК «Куаныш», победителем стали волейболистки «Алтая».