В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова сделали постановку по мотивам произведения Н. Гоголя

В казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова состоялась очередная премьера. В этот раз актеры представили на суд зрителей спектакль в основу, которой легло произведение Николая Гоголя «Записки сумасшедшего». Постановка была в формате монодрамы.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

Впервые за всю историю с момента открытия театра мы ставим моноспектакль. Весь коллектив немного взволнован. Рад, что на премьеру пришло много зрителей. Желаю вам приятного просмотра. Хочу, чтобы вы вместе с актерами погрузились в интересное творческое путешествие.

Спектакль, как и само произведение Николая Гоголя, наполнен юмором и сарказмом. В основу тонкой работы легла внутренняя трагедия человека. Главным и единственным героем спектакля был Аксентий Поприщин. Его сыграл Асылхан Разиев. На сцене его персонаж несколько месяцев вел дневник и постепенно терял рассудок. У Аксентия не было друзей, он не чувствовал своей значимости на работе. Стремления и мечты не помогали ему справиться с одиночеством и тоской. Автор постановки — Думан Адекенов.

ДУМАН АДЕКЕНОВ, режиссёр-постановщик казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Этот не тот случай, когда спектакль чему-то учит зрителей . Задача была раскрыть историю человека. Возможно, кто-то увидит в ней себя. Признаюсь, что постановка далась мне непросто. Она заиграла так, как я хотел. Всё благодаря актеру с большим сценическим опытом.

Исполнитель главной роли Асылхан Разиев 15 лет работает в казахском театре. К премьере готовился месяц, очень волновался и чувствовал свою ответственность.

АСЫЛХАН РАЗИЕВ, актер казахского музыкально — драматического театра имени С. Муканова:

— Постановка очень тяжелая. Честно говоря, я сначала испугался. Меня вдохновил настрой режиссера-постановщика. Классические произведения должны жить. Процесс подготовки к спектаклю оказался потрясающим. Я рад, что согласился на этот проект. Он стал новым этапом моей карьеры.

По лицам зрителей было понятно, что они полностью погрузились в атмосферу спектакля. После они поделились своим мнением.

БЛИЦ:

— Спектакль очень понравился. Это большой труд. В постановке глубокий смысл. Большое спасибо коллективу театра.

— Актерское мастерство на высоте. Я не часто бываю в театре. Не пожалела, что нашла время и пришла.