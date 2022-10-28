Полицейские напоминают автовладельцам о необходимости подготовиться к зиме

Полицейские напоминают автовладельцам о необходимости подготовиться к зимнему сезону. По прогнозу погоды — температура ниже нуля, осадки, не исключены туман и гололедица. Следует помнить: наледи и снежные заносы затрудняют управление автомашиной. При резком ухудшении погодных условий, в том числе при снижении видимости, уменьшить риск аварии помогут два простых правила: скорость — снижать, дистанцию между машинами — увеличивать. Несоблюдение расстояния до идущего впереди транспортного средства — одна из частых причин ДТП. К слову, с начала года на дорогах области совершено 221 дорожно-транспортное происшествие, в них погибли 35 человек, 321 ранен. Важно помнить, что не все автомобилисты успевают сменить автошины на зимние. Их поведение на дороге может быть непредсказуемым. Особая осторожность потребуется при совершении манёвров. Наиболее аварийно-опасные — обгон и левый поворот.

Раиль Галиев — старший инспектор УМПС ДП СКО