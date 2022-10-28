Педагог из Петропавловска получил орден «Парасат»

Он подарил региону сотню победителей олимпиад, его выпускники — именитые учёные Казахстана и зарубежья. Знакомьтесь, Константин Андреевич Рыб. Вот уже 50 лет он увлекает своих учеников в интересный мир физики и астрономии. В этом педагог нашёл своё призвание.

КОНСТАНТИН РЫБ, обладатель ордена «Парасат»:

— Удавалось «зажигать» детей, которые становились «звёздочками», личностями, судьба которых служила оправданием нашего труда. Это главное в жизни и в этом оправдание выбранного пути.

Константин Андреевич учеников на отличников и троечников не делит. Не оценки главное, а гибкость и прозорливость ума. Не единожды троечники становились медалистами республиканских олимпиад по физике. Просто их талант был не заметен за непоседливостью или зажатостью. Но не для зоркого глаза Константина Андреевича. Вот для чего нужны педагоги.

КОНСТАНТИН РЫБ, обладатель ордена «Парасат»:

— Когда дети от недоумения и непонимания преодолевают себя и начинают проникаться, открывать для себя предмет, что этим стоит заниматься.

Это дорогого стоит. Вот что вдохновляет. За плечами 70-летнего педагога напечатанные в журналах научные открытия, собственные педагогические разработки и награды. В День Республики копилка пополнилась медалью «Парасат». Эту весомую награду Президент вручает тем, чей вклад преумножил интеллектуальный и научный потенциал страны.

КОНСТАНТИН РЫБ, обладатель ордена «Парасат»:

— Это был высочайший уровень, который налагает ответственность и наполняет гордостью. Должен сказать «спасибо» коллективу, с которым я здесь работал. Это определяло уровень нашего лицея.

Константин Андреевич 16 лет был директором школы-лицея-интерната для одаренных детей «ЛОРД». Сейчас трудится здесь педагогом, готовит олимпиадников, ведёт факультативы. Богатое у Константина Андреевича и спортивное прошлое. Он КМС по лыжному спорту, много лет занимался бегом, за плечами 30 марафонов.