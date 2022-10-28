«На руках косулят выносили из огня»: охотовед лесного хозяйства о трудовых буднях

АЛЕКСАНДР ШИТОВ, охотовед КГУ «Лесное хозяйство «Булаевское», район М.Жумабаева:

— Вон следы и лося, и сибирской косули, и дикого кабана. Даже птички прилетают сюда, водичку пьют. Сюда привозим отходы, насыплем ячмень, овёс, пшеницу. Что найдем, то и сыплем. Чтобы зиму пережить, тонн 20 надо зерноотходов.

На одном месте не сидишь, постоянно в движении. Много людей приезжает просто отдохнуть, разжигают костры в лесу. Много случаев, когда выезжали, не потушив костёр. Ветра сильные дуют 25 м/с, пламя 2-3 метра, к огню невозможно подойти. Стараемся тракторами опахивать, перехватывать, пожарной машиной заливать, хоть чуть-чуть притушить пламя. Бывали случаи наши лесники выносили на руках маленьких косулят из огня, оставляли, мамка находила их потом. Всё равно после меня за мою бытность много высаженных деревьев, там уже шумят рощи за эти 20 лет. У меня уже есть внуки. Они подрастут, приедут, я их вывезу в лес и скажу: «Вот это дерево я посадил когда-то».