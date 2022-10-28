«Крылья души»: в Кызылжарском районе прошёл фестиваль творчества людей с инвалидностью

«Крылья души». Под таким названием проходит 7-й районный фестиваль творчества людей с инвалидностью в селе Бесколь. Здесь демонстрируют свои таланты 30 участников из всего Кызылжарского района. Те, кто твердо убежден, что инвалидность — это не повод раскрашивать свою жизнь в приглушенные тона. Видеть все её краски и создавать по её мотивам свои маленькие шедевры. Именно по такому сценарию живёт Вероника Мандрыгина. Она приехала из села Кустового Вагулинского сельского округа, чтобы поделиться с гостями и участниками фестиваля своими яркими картинами.

Вероника Мандрыгина, участница фестиваля, с.Кустовое, Кызылжарский район

— Я учусь в медицинском колледже, а в свободное время я очень люблю рисовать. Это часть моих работ. Также я очень люблю что-то делать своими руками. Эти цветы тоже сделала я. 1.11 Я всегда мечтала участвовать в подобном конкурсе, и вот сегодня такая небольшая мечта сбылась.

О том, что мечта сбудется, уверена и Дильназ Каиржанова. Сегодня неоднократный призер школьных, районных и областных творческих конкурсов исполняет песню «Суйген журек». В будущем мечтает быть певицей.

Дильназ Каиржанова

— Эта песня о сердце. Там говорится о любви. Мне нравится держать микрофон, выходить на сцену и петь.

Фестиваль «Крылья души» проводится в Кызылжарском районе с 2014 года. Организаторы отмечают, с каждым годом мастерство участников растет, так же как и их количество. Они раскрывают свои творческие способности в 3 номинациях — «Золотое перо», где читают произведения разных авторов или собственного сочинения, «Лучший творец», где показывают свои работы в декоративно-прикладном искусстве и «Поющие сердца», где демонстрируют вокальные и хореографические способности.

Руслан Растенов, советник акима Кызылжарского района по делам лиц с инвалидностью:

— Цель этого проекта — это раскрыть таланты людей с инвалидностью. Подобные фестивали в области тоже проводятся. Это «Искусство без границ», мы там тоже участвуем. И сейчас это отборочный этап к областному, наш район очень много занимает там призовых мест, Гран-при. Там конкурс, а у нас здесь фестиваль. Мы награждаем абсолютно всех, потому что для многих тяжело выйти первый раз на сцену и выступить перед публикой.

Организовало мероприятие районное общество инвалидов при поддержке местного акимата, филиала партии «Аманат» и совета ветеранов. Традиционно объявления о наборе участников фестиваля рассылают в августе-сентябре каждого года. Участником может стать любой человек с ограниченными возможностями.