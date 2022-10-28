Детский спортивный зал открылся в селе Покровке Есильского района

Новости МТРК

18:24 28 Октября 2022

В селе Покровке Есильского района открылся детский спортивный зал. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» помещение оснастили необходимым современным оборудованием и инвентарем. Новый спортзал открылся в здании местного дома культуры. Раньше у сельчан не было условий для регулярных занятий. В новом спортивном зале работают два тренера. Сюда на секции карате и бокса записались 130 ребят. Это жители Покровки и ближайших сёл. Этот зал стал восьмым в рамках благотворительного проекта «24 детских спортивных зала» общественного фонда «Қазақстан халқына» в партнерстве с фондом «Батыр боламын».


Дарья Пышмынцева

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