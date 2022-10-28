50 лет прошло, как призывники СКО прибыли на Семипалатинский полигон

Новости МТРК

17:57 28 Октября 2022

50 лет назад призывники СКО прибыли на Семипалатинский полигон. Об этой дате говорили на встрече ветераны СИЯП, делились воспоминаниями тех страшных времен. 29 августа 1991 года по указу Первого Президента объявили о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. За 40 лет существования было проведено более 460 взрывов, что оставило неизгладимый след в истории Казахстана и судьбах полутора миллионов покалеченных людей. Общественное объединение «Семей полигон СКО» образовалось в 2016 году. С тех пор там занимаются поисками североказахстанцев, ушедших на службу в воинские части полигона. Таковых начитывается 600 человек, 182 из которых состоят в обществе СИЯП. Память ушедших ветеранов почтили минутой молчания. Сегодня статуса ветеранов и инвалидов СИЯП в Казахстане нет, как нет и социальных выплат. Об этой проблеме также говорили на встрече.


Анастасия Кузнецова

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