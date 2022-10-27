Воровал натяжные гайки с газовых труб. В августе жители микрорайонов «Береке», «Жас Өркен» и центра Петропавловска почувствовали запах газа. Проверка специалистов показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подаётся в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Минимальная стоимость каждой превышает 11 тысяч тенге.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник 2-го отдела УП г.Петропавловска:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, совершившего данное уголовное преступление, был установлен 26-летний житель Кызылжарского района, безработный, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, который дал признательные показания.

Часть похищенного была изъята в пункте металлоприёма. Всего в данном деле было 30 эпизодов. Со стороны предприятия был заявлен гражданский иск на сумму почти 900 тысяч тенге. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа.

— Откручивал гайки, ходил. — Как? — Бронзовые. Руками.

А где откручивали? — Бензострой, центр. — Вы понимали, что это неправильно, опасно? — Понимал.

Полицейские передали материалы в суд по статьям УК «Мелкое хищение» и «Кража». Молодого человека приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.