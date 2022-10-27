Более 500 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в СКО за 9 месяцев

За последние годы количество фактов интернет-мошенничества в стране стремительно растет. И наша область в этом не исключение. За 9 месяцев этого года в СКО зарегистрировали 524 правонарушения.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО

— Согласно действующего законодательства Республики Казахстан за совершение данного вида правонарушений предусмотрена уголовная ответственность, согласно ч.2 ст.190 УК РК (мошенничество), до 4 лет лишения свободы, за совершение правонарушений тяжкой категории от 3-х до 7 лет.

Наиболее частые случаи, когда потерпевший находится в одном регионе, а злоумышленник — в другом. Это усложняет раскрытие аферы. Как правило, цепочка преступления обычно сложна и состоит из большого количества звеньев. Мошенники используют разные банковские счета, пластиковые карты, разные абонентские номера, оформленные на третьих лиц. Подставные лица используются и для обналичивания денежных средств. Надо сказать, усложняет фиксацию таких правонарушений и молчание со стороны пострадавших.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Основными видами правонарушений, которые распространены в нашей области, являются заказ и продажа товаров на популярных сайтах «Олх» и «Колеса», социальной сети «Инстаграм», а также звонки от лжесотрудников банков и полиции. Во всех случаях продажи товаров мошенники завлекают население доступными ценами, которые ниже рыночных в несколько раз. При получении денежных средств сразу же перестают выходить на связь и блокируют покупателя.

Для повышения эффективности противодействия таким преступлениям полицейские изучают опыт в раскрытии и расследовании фактов интерне-мошенничеств других регионов республики и даже стран. Ведется активная информационная работа. Но, ни это, ни использование современных программ не принесет большую эффективность, если люди сами не будут бдительными.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Очень часто при снятии денежных средств с банкомата или при производстве операций через платежные терминалы граждане оставляют на месте свои квитанции и чеки. Это ни в коем случае нельзя делать, во многих чеках имеются анкетные данные лица, номер сотового телефона, ИИН, сумма последнего перевода/пополнения. Обладая данной информацией, мошенник в дальнейшем может Вам позвонить и представиться сотрудником банка, назовет всю полную информацию о Вас и в дальнейшем получить доступ к денежным средствам. После проведения банковских операций чеки и квитанции необходимо сразу уничтожить или забрать с собой, ограничить посторонних лиц от доступа к ним.

Если же всЁ-таки вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, на пульт «102» или через приложение «102» подготовить все подтверждающие документы: скриншоты переписок, голосовые сообщения.