9 единиц медоборудования приобрели в городской поликлинике №1

Новое оборудование закупили в 1-ой городской поликлинике в этом году. Веновизоры , паровые стерилизаторы и многое другое. На эти цели потратили порядка 70-ти млн тенге. Например, это автоматический периметр. Предназначен он для изучения свойств поля зрения пациента. Современный аппарат офтальмологи здесь ждали. Татьяна Кожушко в поликлинике работает 10 лет. Говорит, оборудование здесь еще с совестких времён.

ТАТЬЯНА КОЖУШКО, офтальмолог городской поликлиники №1:

— «Работали со статическим периметром Советского Союза, где поле зрение пациенту определяли одним немерцающим индикатором, то есть, водили по дуге, и как только пациент замечал огонёчек, мы отмечали границы поля.

Сейчас с компьютерным периметром мы можем более точно определять поля зрения, на каком уровне они видят цвета. Диагностика стала более достоверной».

И заболевания теперь можно выявить на ранней стадии. Это упростит работу не только врачам, но и обеспечит комфорт пациентам. Приобрели здесь паровой стерилизатор. С его помощью дезинфицируют медицинские инструменты за 20-30 минут. Для детского и гинекологического корпусов закупили прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорождённых.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, и.о. директора городской поликлиники №1:

— «Это измеритель интенсивности желтухи, то есть, когда рождается младенец, часто из-за многих факторов развивается желтуха. Это не критическое заболевание. Оно вполне излечимо, но, чтобы не допустить заболевание, мы приобрели этот аппарат, которое позволит на ранней стадии заболевания его выявить и предотвратить. Второе оборудование, которые мы туда приобрели, это гинекологический светильник. Старое оборудование устарело, а новое позволит проводить точную диагностику».

В рамках взаимообмена в поликлинике приобрели 3 веновизора. В планах ещё портативный УЗИ аппарат.