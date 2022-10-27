26 сотрудников системы социальной защиты получили награды в честь профессионального праздника

Празднование Дня работников системы социальной защиты — добрая традиция и знак признательности к людям, наделенным особой миссией, — помогать и защищать. Сегодня в зале областной филармонии собрались ветераны труда системы соцзащиты, действующие сотрудники. С торжественным словом выступил заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:

— Уважаемые коллеги! Благодаря вашему труду в области активно реализуются социальные программы, направленные на повышение доходов населения, на развитие ценностей семьи и на поддержку граждан старшего поколения.

Многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями. Это те, кто особенно нуждаются в помощи. Рита Симанбаева — ветеран регионального департамента Комитета труда и социальной защиты. В свой профессиональный праздник получила самую почетную награду — медаль «Еңбек ардагері» министерства труда и соцзащиты населения РК. Более 20 лет помогала социально уязвимым слоям населения и лицам с инвалидностью.

Рита Симанбаева, ветеран департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Я проработала в Сергеевской районной больнице 20 лет медсестрой и в 1998 году как пришла, и вот 22 года в департаменте Комитета труда и соцзащиты в отделе медико-социальной экспертизы проработала. 0.15 Я рада получить эту награду. Этот памятный подарок будет напоминать мне о тех непростых и замечательных минутах, проведенных в совместной работе с моими коллегами.

Роза Акпанова — работник социальной помощи на дому района им. Г.Мусрепова. В этой сфере работает с 2008 года. Сейчас ухаживает за 5 пенсионерами старше 80 лет. Другой работы для себя просто не представляет. Сегодня она получила почетную грамоту акима области.

Роза Акпанова, соцработник социальной помощи на дому отдела занятости и социальных программ акимата района им.Г.Мусрепова

— Мне моя работа нравится. Мои бабушки, дедушки ждут меня как своего ребенка. Я помогаю, стираю, убираюсь. Они довольны и мне нравится.

Всего почетные награды получили 26 сотрудников системы социальной защиты. Далее для виновников торжества прошёл праздничный концерт.