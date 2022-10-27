19 заболевших гриппом выявили в СКО

Почти 5 тысяч случаев ОРВИ выявили в СК с начала эпидсезона, то есть с 1 октября. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Они в статистике ОРВИ занимают 71%. Курсирует в регионе и вирус гриппа. Уже 19 заболевших. Все непривитые. Санврачи напоминают, самая эффективная защита от вируса — вакцинация.

САЛТАНАТ МЕРГАЛИМОВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— На сегодня привито 47639 лиц, охвачено 9186 школьников, 8131 медработников, 396 беременных, 1864 сотрудников и опекаемых детских домов, дома ребенка, домов престарелых, 21216 лиц с хроническими заболеваниями и 6846 лиц по эпидемиологическим показаниям.

Вакцинация проводится трехвалентной вакциной «Гриппол плюс» российского производства, которая защищает от гриппа типа А и В. Но и помимо прививки нельзя забывать о простых правилах.

САЛТАНАТ МЕРГАЛИМОВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Необходимо правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, так как вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта.

Санврачи советуют повышать иммунитет всеми доступными способами. Это закаливание, соблюдение режима работы и отдыха, достаточный сон, полноценное питание с содержанием микроэлементов и витаминов, особенно «С».