5 молодых врачей пришли в Мамлютскую районную больницу

В 2022-м году в Мамлютскую районную больницу пришли 18 средних медицинских работников и 5 врачей, в том числе узкого профиля. Среди них — психиатр-нарколог Лаура Ергалиева. Девушка закончила столичный медуниверситет летом текущего года и по распределению приехала в СК.

ЛАУРА ЕРГАЛИЕВА, психиатр-нарколог Мамлютской районной больницы

— «Здесь огромная практика. Я вижу все возрастные категории. Специализация идёт полным ходом, потому что здесь есть как наркологические пациенты, так и психиатрические. 14 марта мне позвонила главный врач, объяснила все условия, предложила работать, и мы сразу подписали договор. Я об этом ни капельки не жалею. Меня тепло приняли. Поддержка идёт как от руководства, так и от медперсонала».

Работа хоть и тяжёлая, но интересная. По словам Лауры Ергалиевой, все соматические заболевания пациентов появляются на фоне депрессии или стресса, которым часто подвергаются. В день психиатр-нарколог принимает до 18 пациентов. Всё конфеденциально. Среди новичков и Бахтжан Ахмаджанов. Он — врач общей практики, приехал из Туркестанской области.

БАХТЖАН АХМАДЖАНОВ, врач общей практики Мамлютской районной больницы

— «СКО приняла нас очень радушно. Здесь отзывчивые и доброжелательные люди. Нравится здесь работать. Созданы все условия не только для работы, но и для проживания. Провожу осмотры. В день на прием приходят до 60 пациентов».

Молодые специалисты получили подъёмные в размере 2,5 млн тенге и обеспечены жильём. Ежегодно в больнице стараются развивать материально-техническую базу и внедряют цифровые технологии. Например, недавно здесь установили электронный терминал, с помощью которого можно занять очередь к любому специалисту. В планах приобрести машину скорой помощи класса А, автоматизированный операционный стол и лампу.

КАРИНА ГРАУВЕРГ, и.о. директора Мамлютской районной больницы:

— «Для населения это очень удобная услуга, так как не надо ругаться в очереди и отстаивать своюб позицию на то, что ты был 5-ый или 10-ый. Мы очень довольны теми врачами, которые к нам пришли. У каждого доктора виден большой потенциал и желание показать себя. Самое главное, что нас интересует — помочь населению, бороться с заболеваниями».

Потребность в кадрах здесь практически закрыли. Но, требуется ещё анестезиолог-реаниматолог. Всего в Мамлютской районной больнице работают 28 врачей и более 130 средних медработников. Это фельдшеры и медицинские сёстры.