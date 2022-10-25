В Петропавловске прошел автопробег ко Дню Республики

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Через считанные минуты начнется автопробег, посвященный Дню Республики. В нем примут участие активные североказахстанцы. На автомобилях они проедутся по главным улицам Петропавловска.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «AMANAT»:

— Автопробег проводится среди молодежи. Это считается молодежным движением. Мы привлекли молодых депутатов, молодежь области, которая активно проявляет свою позицию.

Исполнительный директор областной ассоциации деловых женщин Дина Мухамеджанова тоже решила принять участие в автопробеге. В таком мероприятии участвовала в первый раз.

ДИНА МУХАМЕДЖАНОВА, участница автопробега:

— Всегда поддерживаю такие мероприятия .00:37 Это классно, что День Республики снова будет праздником. Думаю, каждый его воспринимает по-разному. Но самое главное, должен быть патриотизм за Казахстан, за Республику.

Колонна машин с развивающимися флагами начала свое движения от парка «Северная звезда» и проехала по 6 улицам областного центра.

Всего в автопробеге ко Дню Республики участвовали около 20 автомобилистов.