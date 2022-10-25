На центральной площади Петропавловска подняли Государственный флаг РК

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «Время 11 часов утра. На центральной площади Петропавловска оживлённо. Горожане и гости областного центра пришли на торжественную церемонию поднятия Государственного флага, посвященного празднованию Дня Республики».

Праздник призван возвысить дух казахстанского народа, упрочить государственность, единство и солидарность. Церемония поднятия флага несёт в себе глубокий смысл. Мероприятие направлено на укрепление патриотизма и национального самосознания.

Небесно-голубое знамя олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода и мир, считают североказахстанцы.

БЛИЦ

— «Дорогие казахстанцы! С замечательным государственным праздником Вас. С Днём Республики! Пусть наш Казахстан процветает. Мы должны радоваться успехами нашей республики. Всем казахстанцам мы желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой и всех земных благ».

— «Это очень здорово. Желаю, чтобы наша республика жила всегда в мире и согласии». «Мереке құтты болсын! Қазақстан жасай берсің!

— «Чтобы всегда в нашей стране процветали мир и согласие. Желаю всем здоровья и я очень рада, когда сегодня поднимали флаг, я испытала гордость за свою страну. Вот эта дрожь прошла. Очень благодарна за такой праздник».

— «Очень рады, что праздник появился снова. Главное, чтобы у нас было всё хорошо и отлично».

Развернули на центральной площади и юрты. Здесь проходит международный фестиваль ремесленников. Мастера из Кыргызстана, Таджикистана, России и других регионов Казахстана представили текстиль в национальном стиле. Выставку посетил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

АРТЫКБАЙ СМАГУЛОВ, ремесленник, Российская Федерация

— «Приехали к Вам из Омска. У нас есть своя мастерская, там и создаём такие вот сувениры, куклы и многое другое. Есть такая же юрта, соблюдаем традиции и стараемся их передавать детям».

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Мы очень благодарны, что Вы приехали к нам. Передавайте привет нашим соотечественникам. Сегодня большой праздник. С праздником Вас!»

ГУЛИМ АЛЫМКОЖАЕВА, ремесленник, Кыргызстан

— На фестиваль мы приехали из Кыргызстана, из города Шолпан ата. Здесь представляем домашний текстиль, выполненный в национальном стиле. СКО приняла нас радушно. Спасибо Вам за гостеприимство».

КУМАР АКСКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— Казахи и кыргызы — это братские народы. Мы живём в единстве и мире. Хочу Вам пожелать добра и всего самого наилучшего. Спасибо. С праздником Вас!»

С Днём Республики североказахстанцев поздравил глава региона. День 25 октября вновь вернулся в летопись Казахстана, как главный национальный праздник. Напомню, его в стране не отмечали 13 лет.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «В 1990 году 25 октября была принята деклорация о Независимости, которая сделала первый шаг к большой цели, которая была поставлена. Эта принятие Независимости нашей страны. Всех североказахстанцев хочу поздравить с этим большим политическим событием, пожелать мирного неба, здоровья и чтобы наши планы, которые мы вместе строим были выполнены».

После на центральной площади развернулась яркая концертная программа.