Международный фестиваля ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені»

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В одном из торговых центров Петропавловска развернулась выставка ремесленников. В ней приняли участие свыше 20 мастеров, причем не только из Казахстана, но и из соседних стран. Они представили изделия, выполненные из самых разных материалов.

У гостей международного фестиваля ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені» от разнообразия изделий, в буквальном смысле, разбегались глаза. И это неудивительно. Каждый прилавок напоминал остров сокровищ. Далер Шарифи приехал на фестиваль в Петропавловск из Таджикистана. Компания, которую он представляет, 15 лет занимается переработкой цветных камней, активно участвует в международных выставках. Интересно то, что каждый камень обладает своими свойствами. В руках мастеров дары природы преображаются в картины, статуэтки, украшения.

ДАЛЕР ШАРИФИ, представитель компании «Асрори Санг», г. Душанбе, Республика Таджикистан :

— Почти 93% нашей территории занимают горы и все минералы добываются там. Мы делаем красивые изделия для наших уважаемых клиентов. 2:08 Переработка камня — сложный и долгий процесс. Но, в итоге получается красивый продукт. Таджикистан является стратегическим партнером Казахстана. Благодаря усилиям глав наших стран, наших уважаемых Президентов у нас очень хорошие, прекрасные отношения. Насколько я осведомлен, в ближайшее время товарооборот между нашими странами превысит 2,5 млрд долларов. Это очень хорошие цифры. -00:21 Хочу поздравить казахский братский народ с Днем Республики. Пожелать мирного неба над головой, благополучия, успехов.

Кожа, металл, текстиль, керамика, гипс, эпоксидная смола. С этими и многими другими материалами много лет работают мастера, которые решили поучаствовать в международном фестивале. Большой интерес у гостей вызвали изделия, выполненные Игорем Кривоноговым. Ремесленник из Кургана впервые приехал в Петропавловск, чтобы показать, как в умелых руках разные породы деревьев превращаются в аксессуары для женщин, музыкальные инструменты и игрушки для детей. С деревом российский мастер работает уже 30 лет.

ИГОРЬ КРИВОНОГОВ, ремесленник, г. Курган,РФ:

— Музыкальные инструменты духовые народов мира: пимаки, флейты, акарины. Также занимался много лет бондарными изделиями. В частности, вот эта кухля – самая сложная праздничная посуда для переноски различных напитков. 1:19 Я просто сам читал литературу и интуитивно все делал.

Международный фестиваль ремесленников собрал очень много покупателей. Петропавловцы и гости областного центра с большим интересом знакомились с продукцией, представленной на выставке.

БЛИЦ:

— Очень интересные изделия из дерева, из керамики, из эпоксидной смолы из войлока. Я вот, например, приобрела для мамы тапочки из натуральной шерсти овчины.

— Это, можно сказать, предмет искусства, потому что очень тонкая работа, очень сложная, кропотливая. 00:39 Вот это в первый раз я вижу. Наш климат не очень нас ласкает.

В обуви из овчины любые холода не страшны, заверил ее создатель. Сделана она вручную. Стоит чуть больше 50 тысяч тенге. А за эту сумку просят сто тысяч тенге. Цены, как и изделия на фестивале, были самые разные: на любой вкус и кошелек.