Матерей полицейских поощрили благодарственными письмами в честь Дня Республики

Торжественное собрание в честь Дня Республики прошло в департаменте полиции. В зале собрались офицеры, сержанты, ветераны, общественники, родители сотрудников, чья служба и добросовестный труд оценены на высоком уровне. Открыл праздничную встречу первый заместитель начальника ведомства Канат Айтбаев. Он поблагодарил полицейских за профессиональное исполнение служебных обязанностей и отметил, что каждый сотрудник, заступая на службу, вносит свой вклад в укрепление правопорядка, при этом нередко рискуя жизнью и здоровьем. Отдельные слова благодарности — родителям и членам семей стражей правопорядка. Искреннюю признательность выразили ветеранам за их бескорыстный труд и воспитание многих поколений полицейских. Медали, грамоты, благодарственные письма — наградами поощрили сотрудников из всех ведущих подразделений. Среди награжденных — и мамы полицейских: Айгуль Налишева, Алия Суиндыкова, Алтын Мукашева, Актоты Нурмазанова. Их дети служат в районных и городских отделах полиции, всех их в торжественной обстановке искренне поблагодарили за достойное воспитание сыновей и дочерей, с честью выполняющих служебные задачи по борьбе с криминалом и обеспечению правопорядка. В целом, в приказе начальника ДП СКО в честь Дня Республики различными поощрениями отметили более 200 человек. В завершение участников торжественного собрания порадовали творческие коллективы областного центра. Все праздничные дни полицейские традиционно проводят в усиленном варианте несения службы, обеспечивая покой и безопасность земляков.

Алия Суиндыкова — мама сотрудника полиции: «Благодарю организаторов за такое мероприятие. Мне вручили благодарственное письмо за то, что мой сын добросовестно работает в полиции. Я желаю всем полицейским спокойной, мирной службы».