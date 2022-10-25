День Республики отметили на центральной площади Петропавловска

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Идут последние приготовления к большому празднику на центральной площади. Программа обещает быть насыщенной и интересной. Здесь викторина для взрослых и детей , ярмарка, яркое театрализованное представление и, конечно, праздничный концерт.

Все слова и песни сегодня о нашей Республике. Молодой, развивающейся, в чём-то только начинающей свой путь, но, конечно, любимой стране.

Свои поздравления в танцах и песнях выражали творческие коллективы региона. Трёхчасовая концертная программа собирала зрителей на протяжении всего выступления. Да и как тут можно пройти мимо.

Чтобы интересно было и детям, для мальчишек и девчонок организовали мастер-класс по рисованию. Тема свободная, но рисовали юные художники в этот день только картины о Родине.

А в этом уголке мастер-класс по прикладному искусству. В руках еловые веточки, как символ бескрайних североказахстанских лесов и пшеница — олицетворение хлебного края. Вот и памятная открытка о СК. А недалеко от этого стола горожане проверяют свои знания в викторинах.

За правильный ответ небольшие памятные призы. Атмосфера дружелюбия и праздника была на центральной площади. Петропавловцы и гости города поздравляли друг друга с Днём Республики. Оставить свои пожелания можно было и на больших баннерах. Чаще всего желали североказахстанцы процветания, согласия и мира.