Водителя грузовика в наркотическом опьянении задержали полицейские

Новости МТРК

14:37 21 Октября 2022

 

Глубокой ночью в районе Магжана Жумабаева один из водителей обратился в полицию и сообщил, что опасается обгонять «КамАЗ», за рулём которого, возможно, находится нетрезвый водитель. На сигнал оперативно отреагировали. На 611-м километре автодороги республиканского значения «Челябинск — Новосибирск» патрульные полицейские остановили большегруз. Запах алкоголя отсутствовал, но, поведение мужчины вызвало подозрение у стражей порядка. Водитель не хотел проходить медицинскую проверку, объясняя своё состояние недосыпанием. Его доставили в наркологический диспансер. Опасения подтвердились: многотонным транспортным средством с грузом бетонных конструкций управлял человек в наркотическом опьянении. Горе-водителю 41 год. Решением суда за управление в нетрезвом виде ему назначили административный арест сроком на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. За последние 4 дня на дорогах области остановлено 23 автомобилиста, находившихся в состоянии опьянения. Всего с начала года в СКО привлекли к ответственности 880 нетрезвых водителей.


Диана Салихова

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