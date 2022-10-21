Ресубликанский форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі»

Так встречали гостей ресубликанского форума «Ұлы даланың ұлтаралық тілі». До начала основной части мероприятия его участники могли насладиться музыкой, чтобы проникнуться атмосферой форума. От имени главы региона гостей приветствовал его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Уважаемые участники форума, родной язык-это душа нации. Наша задача — передать его будущим поколениям, таков завет наших предков. Казахский — это язык, у которого есть своя история и статус.

О государственном языке в своем Послании говорил и глава государства. Президент отметил, что в обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Касым-Жомарт Токаев считает, что казахстанцы должны воспитывать детей, хорошо владеющих разными языками, в том числе английским. Мнение главы государства разделяет и депутат Мажилиса Парламента РК Геннадий Шиповских.

ГЕННАДИЙ ШИПОВСКИХ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— На сегодня важно популяризировать казахский язык. Это работа проводится не первый год. Государственный язык прочно вошел в документооборот. Но это не всем удобно, потому в этом вопросе нужно действовать без спешки. Изучать казахский людям вне зависимости от их возраста помогают цифровые технологии. Но, в первую очередь, важен интерес самого человека.

С мнением мажилисмена согласна журналист из Алматинской области Валентина Иванова. Автор нескольких печатных изданий и блогер в совершенстве владеет и казахским, и русским языками. На республиканском форуме Валентина Иванова хочет поднять актуальную, на её взгляд, проблему.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, член Союза журналистов РК, Алматинская область:

— Для подрастающего поколения маленьких совсем нет авторов, которые бы писали на казахском языке, нет музыки, которая бы звучала в соответствии с ритмом нашего менталитета, наших сердец, наших пожеланий. Поэтому я хотела бы обозначить этот момент, что необходимо выводить на большую сцену на высокий уровень тех, кто пишет для детей, пишет о детях именно на государственном языке: музыку, стихотворения, сказки.

Республиканский форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі»будет проходить в областном центре два дня. В нем примут участие представители этнокультурных объединений, депутаты Парламента страны, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, журналисты, учителя и многие другие.