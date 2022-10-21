Более 20 млрд тенге инвестиций вложили в строительство маслоэкстракционного завода ТОО «Масло-Дел»

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил ТОО «Масло-Дел». Предприятие активно развивается уже 5 лет. В 2017-м году здесь открыли завод по выпуску молочной продукции, а спустя несколько лет запустили вторую линию, что позволило создать 85 постоянных рабочих мест. Сейчас устанавливают третью.

ПАВЕЛ СЕЛИВАНОВ, генеральный директор ТОО «Масло-Дел»

— «Через полтора месяца мы запустим линию по производству переработки молока. Здесь мы будем производить такие виды продукции, как кефир, топлёное молоко. В Казахстане его нет. Эта линия может производить топлёное молоко. Этот процесс очень сложный. Молоко нужно топить до 8-ми часов, то есть мы ещё получим новый продукт, который тяжело изготовить. Но, в наших условиях это будет более автоматизировано и за счёт этого будет снижена себестоимость. Топлёное молоко будет доступно широким слоям населения».

В нужный проект для СК вложили свыше 5 млрд тенге инвестиций. Здесь устанавливают современное оборудование от европейской компании «Tetra Pak», которое позволит поднять производство на новый уровень. В сутки предприятие будет перерабатывать до 750 тонн молока. В скором времени работу здесь найдут 100 человек. По словам главы региона, завод станет самым мощным на отечественном и Центрально-Азиатском рынках.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Входит в тройку самых крупных молокоперерабатывающих предприятий СНГ. Молоко — это продукт, который нужен и востребован для наших жителей. В рационе больше должны использоваться молочные продукты: творог, кисло-молочку, сыры. Мы видим плюсы от этого проекта».

Помимо установки третьей линии по переработке молока товарищество возводит маслоэкстракционный завод. Предприятие будет перерабатывать масличные культуры и производить высокопротеиновые кормдобавки: жмых и шрот. В проект инвестировали 21 млрд тенге.

ПАВЕЛ СЕЛИВАНОВ, генеральный директор ТОО «Масло-Дел»

— «Весь наш бюджет и ход строительства исполняется. Все намеченные планы идут по срокам. Сегодня на площадке трудятся порядка 150 строителей. К минусовым температурам мы должны успеть закрыть фундамент и останется монтаж металлоконструкций. На сегодня фаза выполнения работ составляет 30%. До конца 2023-го года планируем начать тестовые запуски».

В сутки мультикультурный завод будет перерабатывать полторы тысячи тонн продукции. По словам гендиректора, предприятие будет автоматизированным и оснащённым современным оборудованием. Например, уже закупили котлы, которые будут утилизировать лузгу подсолнечника. Несмотря на логистические проблемы, работы идут полным ходом.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Завод строится, и мы выдерживаем основные графики строительства. Это самое главное. Железная дорога строится, проект обеспечен финансированием. Металл завезён, оборудование на 90% тоже завезли. Мы надеемся, что этот проект заработает, тем более, он очень важен для нас, поскольку масличные культуры мы производим много. Соответственно, что мы производим, надо перерабатывать и получать от этого дополнительную выгоду».

Будет создано более 200 новых рабочих мест. Запустить завод ТОО «Масло-Дел» планирует в конце следующего года.