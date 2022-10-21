Школьники СКО одновременно исполнили Государственный гимн РК

25 октября Казахстан отметит День Республики. Накануне праздника в рамках республиканской акции во всех школах области прошла торжественная линейка. В 10 часов утра педагоги и учащиеся исполнили Государственный гимн. Не стала исключением и средняя школа №6 им. Кожаберген жырау.

В честь национального праздника во всех образовательных учреждениях региона запланирован ряд мероприятий: книжные выставки, конкурсы рисунков, спортивные соревнования и многое другое. Также в торжественной обстановке более 20 учащихся приняли в ряды детских сообществ «Жас Ұлан» и «Жас Қыран». По словам директора школы, главная цель этого мероприятия — патриторическое воспитание детей, привить им национальные ценности.

АЙНАГУЛЬ ЕСКАЛИЕВА, директор СШ№6 им. Кожаберген жырау

— «В торжественной обстановке мы сегодня в ряды детских сообществ приняли лучших учеников школы. 21. Ребятам повязали галстуки, вручили нагрудные значки. Надеемся, что они с гордостью будут их носить. Отрадно, что в этом году наша страна спустя много лет празднует День Республики».

Всего в средней школе №6 им. Кожаберген жырау учатся около тысячи детей.