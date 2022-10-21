На о. Минкесер пресекли незаконную добычу ценного рачка Artemia salina

Месяца ещё не прошло, как застали браконьеров за незаконной добычей целебного рачка Artemia salina в Жамбылском районе. И снова случай. В Мамлютском районе на озере Минкесер были замечены автомобиль «Toyota Camry» и двое мужчин, занятых сбором цист рачков. Ими оказались 32-летний местный житель и 28-летний мужчина из Кызылжарского района.
Асхат Кожабаев — старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО
Эти микроскопические существа обитают в солёных озёрах. Они используются в косметической и фармацевтической промышленности, высоко ценятся на «чёрном рынке». В осенний период солёные озёра области находятся в зоне особого внимания полицейских. Именно в это время года учащаются случаи незаконной добычи ценного рачка.
Асхат Кожабаев — старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП СКО
Полицейские напоминают: санкция статьи 335-й УК РК подразумевает наказание — от штрафа в размере до 3 тысяч месячных показателей до лишения свободы на срок до 10 лет.
Анна Потеряева