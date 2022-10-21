Аким СКО посетил ряд объектов района М.Жумабаева

Артистичные, творческие и креативные. Небольшой концерт подготовили воспитанники центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он работает в селе Полудино района М.Жумабаева. Порядка 50 мальчишек и девчонок обрели здесь свой дом. А в этом году он стал уютнее и красивее. Провели капитальный ремонт.

МЕРУЕРТ РАСКУЛОВА, и.о. директора центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, район М.Жумабаева:

— Этот ремонт был нам необходим, потому что у нас протекала крыша, дуло с окон, окна были старые. С 1965 года у нас не было капитального ремонта. Впервые с открытия детского дома такой ремонт прошёл. Отопление у нас было ржавое. Всё у нас заменили. Сейчас у нас очень тепло, уютно стало.

В центре живут дети от 3 лет до 18. Для лучшей социализации ученики ходят в Полудинскую СШ. Малыши остаются в мини-центре. Активные и смышленые. Воспитанники центра занимают призовые места в дебатных турнирах, творческих конкурсах и интеллектуальных состязаниях. Сотрудники центра отмечают, с каждым годом сюда обращается всё больше неравнодушных североказахстанцев, которые хотят подарить детям родителей и семью. В этом году 21 ребёнок Полудинского центра покинул его стены и обрёл новый дом. Такая тенденция отмечается по всей области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если в 2017 году в таких центрах было 385 детей по нашей области, то на сегодня 271. На 106 детей меньше. Дети обрели свои семьи. Всё это приводит к тому, что закрываются детские дома. Сейчас у нас 4 таких центра, а было раньше около 10.

Также в Полудино строят молочную ферму на 600 голов, с последующим расширением до 1,5 тысяч. Общая стоимость проекта 3 млрд тенге. Открытие молочного комплекса помогает развитию села.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Рабочие места создаются, загружаем наши молокоперерабатывающие заводы, там тоже рабочие места создаются. Налоги государство получает. Увеличивается ассортимент продукции. Сегодня уже четверть всей молочной продукции, которая производится в стране, производится в нашей области.

А молочная ферма в селе Жастар уже даёт первую продукцию. Недавно здесь родились телята. Пока что надой с одной коровы 25 литров. Но, скоро бурёнки будут давать по 35 литров каждая. Строительство комплекса начали в июне прошлого года.

АРМАН УАТАЕВ, директор ТОО «Полудинское», район М.Жумабаева:

— На сегодня на ферме находится 365 голов, ожидается третья партия в декабре — 265 голов. Итого будет 700 голов маточного поголовья. Получили государственные деньги на поголовье и оборудование.

Одна корова стоит 1 млн 200 тысяч. Шестую часть затрат вернули фермеру в качестве субсидий. Возместили также часть затрат на оборудование и строительство. Новая ферма обеспечит работой 70 сельчан, благодаря чему в Жастаре остановился отток населения, а местные власти стали вкладывать в развитие села. Об этом говорили на встрече с населением.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— Реконструкция водоразводящей сети. Проложено 4 км водопровода, установлено 12 колодцев. Проект у нас двухгодичный. По внутрипоселковым дорогам выделено 30 млн тенге. Мы сделали обустройство щебёночного основания на 1,5 км. Это подготовка для асфальтирования. Уличное освещение проведено на 100%.

Но, есть вопрос по сотовой связи. Она в селе Жастар слабая. Поможет в этом директор молочной фермы. Он за свой счёт установил вышку сотовой связи. Её запустят в следующем году. А на встрече с аксакалами в г.Булаево звучали вопросы по районным дорогам. Главная новость — долгожданный ремонт участка «Булаево — Конюхово». В порядок приведут 34 км разбитого полотна. Всего же в этом году в районе М.Жумабаева отремонтируют 255 км дорог.