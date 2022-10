8 злостных алиментщиков привлекли к административной ответственности с начала года

Более 191 млн тенге. Столько составляет общая задолженность по алиментам в этом году. Статистика, к сожалению, неутешительная. Но, по сравнению с 2021-м эту сумму удалось уменьшить на 80%. Тогда она достигала 1 млрд тенге. По словам помощника прокурора области, за должниками необходим должный контроль со стороны правоохранительных органов. По этой линии к их работе есть ряд нареканий. МАРАТ КАЗИЕВ, помощник прокурора СКО

— «В этом году в розыск объявлено 60 алиментщиков, из которых местопребывание 12-ти установлено. В отношении 48 человек завели розыскные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Имеются ряд недостатков в работе органов миграции при розыске должников. Планы составляются формально либо отсутствуют. Изложенное свидетельствует об отсутствии взаимоотношения органов полиции и судоисполнителей». Сегодня алименты не платят порядка 7-ми тысяч североказахстанцев. Из них 126 являются злостными неплательщиками. Причины довольно просты: должники ведут разгульный образ жизни, не имеют возможности работать или просто не хотят. С начала года к административной ответственности привлекли 107 должников, а к уголовной привлекли 8 /восьмерых/. АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО

— «Были выработаны конкретные меры. Мы на протяжении 2-х недель разработали методическое пособие по расследованию уголовных дел, связанных с невыплатой алиментов. Большая часть дел начинается по предоставлению частных судебных исполнителей, то есть они направляют в органы полиции, а те возбуждают уголовное дело. При взаимодействии возникали вопросы, поэтому мы решили пошагово расписать, как поступать при рассмотрении дела. Я считаю, что очень значимый вопрос». Вопросы взыскания алиментов у прокуроров находятся на контроле. Всего алименты получают более 9800 несовершеннолетних детей и 12 пожилых людей.

Алишер Ашимов