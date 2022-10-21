33-й сезон открыли в областном театре кукол

В областном театре кукол открыли 33-й театральный сезон. Юным зрителям показали спектакль «Кошки-мышки», который повествует о необычной дружбе между мышонком Мыциком, котёнком Кыциком и одинокой тётушкой Мариной. По словам главного режиссёра , непринуждённая история заставляет задуматься о многом. Впереди у творческого коллектива большие планы.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссёр областного театра кукол:

— «У нас будет расширение репертуарной политики. Планируется постановка спектаклей для самых маленьких. Это от 1 до 4 лет, всё для того, чтобы зрители, которые впервые приходят в театр, погружались в его атмосферу и знакомились с театром не просто как с каким-то зрелищем, а именно с театральными приёмами, методами. Для этого нам необходимо освоить новое пространство. Будем думать, как реализовать некий малый зал».