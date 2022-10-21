25 добрых дел до 25 октября — масштабная народная акция

Новости МТРК

18:22 21 Октября 2022

«Заботливое сердце» — под таким названием в Казахстане запустили масштабную народную акцию. Приурочили её ко Дню Республики. До 25 октября нужно совершить 25 добрых дел. К этой акции присоединились и «серебряные» волонтёры нашей области. Сегодня они вместе со студентами колледжей наметили план мероприятий И уже начали его выполнять.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель инициативной группы «Серебряные волонтёры» при областном совете ветеранов:
— Оказали такую помощь. Работали «серебряные» волонтёры совместно с МРЦ. Мы поработали, помогли женщине, которая проживает одна. Это в рамках акции «Заботливое сердце». Мы помогли не только на улице: траву скосили, убрали, уголь перетаскали. Вчера, например, провели чайный «десант» для работников коммунального хозяйства. С баурсаками, с чаем.


Диана Салихова

Читайте также

Листовки о предстоящих выборах раздают североказахстанцам
Новости МТРК 07.10.2022
Новости МТРК 12.10.2022
Коррупционную схему раскрыли в СКО
Новости МТРК 10.10.2022
Готовь сани летом: жители села Дружбы Тимирязевского района готовятся к зиме
Глава региона дал поручение акимам районов в канун Дня Республики
День Республики в Казахстане — 25 октября
Новости МТРК 14.10.2022
«Нет мусору на природе»
В областной библиотеке им.С.Муканова провели историко-познавательный турнир в честь Дня Республики
Полицейские направили на принудительное лечение от алкоголизма 63 человека с начала года