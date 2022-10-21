25 добрых дел до 25 октября — масштабная народная акция

«Заботливое сердце» — под таким названием в Казахстане запустили масштабную народную акцию. Приурочили её ко Дню Республики. До 25 октября нужно совершить 25 добрых дел. К этой акции присоединились и «серебряные» волонтёры нашей области. Сегодня они вместе со студентами колледжей наметили план мероприятий И уже начали его выполнять.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель инициативной группы «Серебряные волонтёры» при областном совете ветеранов:

— Оказали такую помощь. Работали «серебряные» волонтёры совместно с МРЦ. Мы поработали, помогли женщине, которая проживает одна. Это в рамках акции «Заботливое сердце». Мы помогли не только на улице: траву скосили, убрали, уголь перетаскали. Вчера, например, провели чайный «десант» для работников коммунального хозяйства. С баурсаками, с чаем.