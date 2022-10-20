Вопросы приграничного сотрудничества обсудили транспортные полицейские Казахстана и России

Новости МТРК

18:49 20 Октября 2022

В Петропавловске прошла встреча транспортных полицейских Казахстана и Российской Федерации. Обсудили вопросы приграничного сотрудничества. Особое внимание — проблемам урегулирования миграционных процессов. По словам сотрудников правоохранительных органов, устранение нелегальной миграции является важным условием противодействия терроризму и экстремизму. Встреча была плодотворной, и ее результаты очень важны для дальнейшего развития тесных взаимоотношений между транспортными полицейскими двух стран. В рамках приграничного сотрудничества представители сторон подписали совместный протокол, где определены дальнейшие совместные мероприятия по борьбе с преступностью и расширению профессиональных контактов.


Алишер Ашимов

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