Вопросы приграничного сотрудничества обсудили транспортные полицейские Казахстана и России

В Петропавловске прошла встреча транспортных полицейских Казахстана и Российской Федерации. Обсудили вопросы приграничного сотрудничества. Особое внимание — проблемам урегулирования миграционных процессов. По словам сотрудников правоохранительных органов, устранение нелегальной миграции является важным условием противодействия терроризму и экстремизму. Встреча была плодотворной, и ее результаты очень важны для дальнейшего развития тесных взаимоотношений между транспортными полицейскими двух стран. В рамках приграничного сотрудничества представители сторон подписали совместный протокол, где определены дальнейшие совместные мероприятия по борьбе с преступностью и расширению профессиональных контактов.