В Петропавловске дан старт трехдневному мероприятию «Qyzyljar Development Days»

20 октября в Петропавловске стартовало трёхдневное мероприятие «Qyzyljar Development Days». Его участники будут говорить о расширении экономических прав и возможностей бизнесвумен. Мероприятие приурочили ко Дню Республики.

ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Любовь к Родине, трудолюбие и оптимизм жителей являются надежным залогом её уверенного движения вперед, успешного решения социально-экономических задач. Сегодня в области действует 31 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 13,5 тысяч или 43% составляют женщины — предприниматели.

Самозанятых женщин в области около 37 тысяч. Все они нашли свои ниши в самых разных сферах деятельности. С марта этого года консультативную помощь бизнесвумен могут получить в областном центре развития женского предпринимательства.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА, консультант Центра развития женского предпринимательства СКО:

— У нас уже проконсультировано почти 350 человек. Некоторые из них уже не один раз обратились, получили не одну услугу. Т.е. прошли одно, два обучения, чтобы одним развить другое направление, которое решили открывать. 2:20 Из всех обратившихся к нам 100 человек уже прошли обучение.

Речь идет, как об оффлайн, так и об онлайн-форматах обучения. Североказахстанки освоили массажное дело, научились шить и ремонтировать одежду, узнали техники макияжа, чтобы стать визажистами. Бьюти-направление выбрала 27-летняя Нуржан Канатбеккызы.

НУРЖАН КАНАТБЕККЫЗЫ, предприниматель:

— Я обратилась в Палату предпринимателей «Атамекен». С помощью областного Центра развития женского предпринимательства прошла обучение и стала визажистом, кроме того, я — бровист. Открыла свой кабинет, нарабатываю клиентскую базу. Идея работать на себя пришла мне в декрете. Я хотела, чтобы у меня был гибкий график. Теперь мне хватает времени на детей и собственную самореализацию.

Её находит в своём деле каждая деловая женщина. Нередко они возглавляют крупные компании, заводы, производства. Алексей Куликов помогает бизнесвумен подобрать хороших специалистов. По его мнению, самый острый их дефицит наблюдается в сфере промышленности.

АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ, директор консалтинговой компании «Marketsoft» г.Костанай:

— Очень много кадров уезжает или производства открываются, и компании начинают переманивать хороших специалистов. И, грубо говоря, был один объем специалистов, когда открылось два, три, четыре предприятия в том же городе, то кадры начинают рассасываться. Здесь уже включается понятие развития корпоративной культуры. Что мне, как предприятию, нужно сделать, чтобы от меня не бежали кадры.

Кадровый вопрос на встрече тоже обсуждали. В течение нескольких дней на площадке будут выступать предприниматели, эксперты СК и других регионов страны.