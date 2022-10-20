Состязания по «Бөрік теппек» состоялись в Петропавловске

«Бөрік теппек» — казахская национальная игра. В ней сегодня соревновались студенты. Приурочили состязания ко Дню Республики. Приняли участие более 20 человек.

Среди участников — Еркын Токтарбеков. Эту игру знает со школьной скамьи. Поэтому сейчас он с лёгкостью проходит все этапы.

ЕРКЫН ТОКТАРБЕКОВ, студент Kozybayev University:

— В целом, игра является одной из самых древних игр у казахов. В ней участвует много людей. В школе мы так играли, даже на соревнованиях были пару раз.

По правилам игры 7 человек должны бросать мяч, расположившись вдоль одной линии. Победит тот, кто бросит мяч дальше. Конечно же, есть свои тонкости. Например, тот, кто кинул ближе всех, собирает мячи, раздаёт участникам, а сам выходит из игры. Такие состязания проводятся в университете 3-й год подряд.

ЕРБОЛ ИСАТАЕВ, менеджер по спортивной массовой работе Kozybayev University:

— Мы изменили слегка правила. Вместо «бөрік» — шапок мы бросаем медицинский мяч. Это ближе к лёгкой атлетике. Студенты восприняли хорошо. Сегодня определятся чемпионы среди девушек, среди юношей, а также комнадное первенство.

Победителей выбирают путём суммирования баллов. Занявших призовые места наградили.