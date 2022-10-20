Праздничный вечер для школьников и студентов накануне Дня Республики организовали в резиденции Абылай хана

Всю неделю в резиденции Абылай хана много гостей. Там проводят мероприятия, посвященные Дню Республики. Сегодня — не исключение. В зале собрались студенты колледжей и школьники. Одна из них — 11-летняя Томирис Сексембаева. Она любит изучать историю, поэтому подобные мероприятия старается не пропускать.

ТОМИРИС СЕКСЕМБАЕВА, учащаяся специализированной казахской школы-гимназии им.Абая:

— Мой любимый предмет — это история Казахстана. Когда вырасту, я хочу стать или учителем истории Казахстана, или журналистом. Сегодня нас пригласили в резиденцию Абылай хана на праздник — День Республики. Сегодня мы будем говорить о Республике Казахастан.

Для ребят устроили представление. Актёры играют исторический момент: российский посол пришёл с визитом к Абылай хану.

Цель таких вечеров — закрепление исторической значимости Дня Республики как смелого шага народа к собственной государственности, а также развитие патриотизма среди подрастающего поколения. Чтобы получше запомнить историю праздника, для детей устроили викторину.

НАЗГУЛЬ БЕЙСЕМБИНА, экскурсовод музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— В викторине рассматриваются вопросы по истории нашего государства, по культуре, музыке, традициям и обычаям казахского народа, и, конечно же, про жизнь и деятельность хана Абылая.

Посетят работники музея и школу-интернат для детей с нарушением слуха. В целом, подобные вечера будут проводить до 25 октября.