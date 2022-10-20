Послание Президента обсудили в казахском обществе слепых

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Послание Президента народу обсудили в казахском обществе слепых. В СК филиале насчитывается около 600 членов ОО. Волновали их вопросы школьного образования, в частности инклюзивные кабинеты для детей с особыми потребностями. Задавали собравшиеся и вопросы по социальной помощи.

МИНВАЛИ ХАЙРУЛИН, член ОО «Казахское общество слепых» СКО:

— Мы, как пенсионеры, вывели, что социальные обязательства государства перед старшим поколением, перед инвалидами полностью остаются. Это самое ценное для нашего поколения. Идёт развитие промышленности, сельского хозяйства.

О проблемах в сельском хозяйстве говорил и Президент страны. Состояние этой отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность. Предстоит решить задачу увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции. Время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое, отметил глава государства. При этом необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий в сельское хозяйство. Большой блок в Послании был посвящён и теме образования, в том числе высшего. Для абитуриентов станут доступны льготные кредиты на обучение под 2% годовых.

ЖУПАР АБРАЕВА, член ОО «Казахское общество слепых» СКО:

— Это очень хорошо для будущего, для образования. Для детей откроются депозиты до 18 лет. Это хорошее вложение, капитал для дальнейшей жизни.

Обсудили на встрече и изменения в системе здравоохранения. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре увеличат на 70%.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

Видео в папке за 1 сентября

— Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение 2 лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 сёлах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан, говорится в Послании. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.