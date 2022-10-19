В областном историко-краеведческом музее проводится выставка в честь Дня Республики

«Егемен ел тарихы». Под таким названием в областном историко-краеведческом музее открылась выставка в честь Дня Республики.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:

— Этот праздник начал отмечаться в Казахстане с октября 1995 года. В 2001 году он утратил статус национального праздника и перешел в разряд государственного. В 2009 году было отменено празднование Дня Республики и с 29 сентября 2022 года Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым был принят закон, согласно которому 25 октября является национальным праздником.

О значимом для всей страны празднике рассказывали студентам медицинского колледжа. Посетили выставку сегодня более 20 будущих врачей. Здесь представлены фото, копии документов, указов, олицетворяющих самые важные моменты в истории нашей страны. Адиль Тлемс больше всего впечатлён выдающимися личностями Казахстана.

Адиль Тлемс, студент медицинского колледжа

— День Республики — это очень важная дата в истории нашей страны. Принятая в этот день Декларация навсегда изменила жизнь и историю нашей страны. Мы всегда рады экскурсиям и музейным урокам, потому что они позволяют узнать много нового.

Познакомились с историей, закрепили знания. Алёну Носаченко привлек стенд с медицинской тематикой. В будущем она хочет стать хорошим врачом.

Алена Носаченко, студентка медицинского колледжа

— Я очень рада, что пришла на эту выставку, потому что я узнала очень много нового. Про Декларацию, спорт и медицину. Было очень интересно.

Выставка, посвященная Дню Республики, в областном историко-краеведческом музее будет работать целый год. Тематические экскурсии и музейные уроки проводят для всех желающих.